Akkoord over cao metaalsector, toch stakingen mogelijk

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de metaal- en technieksector hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat betekent dat er geen nieuwe stakingen worden georganiseerd. Omdat de Koninklijke Metaalunie (KMU) niet met de cao akkoord is gegaan, dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal wel nieuwe acties.

Vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie laten weten een akkoord te hebben gesloten met werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). Werknemers gaan er in het komende jaar gemiddeld 7,4 procent op vooruit, ook de jeugdlonen stijgen.

De onderhandelingen over de cao Metaal & Techniek, waar bijna 320.000 mensen onder vallen, liepen vorig jaar oktober vast. De sector omvat tienduizenden bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden.

Dat de KMU niet akkoord ging met de nieuwe cao, stuit de vakbonden tegen de borst. FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt noemt het “onbegrijpelijk” en hoopt dat de unie “de cao binnenkort alsnog ondertekent”. CNV-onderhandelaar Bernard Zijlstra zegt dat de KMU “nog een paar dagen de kans krijgt om op de rijdende trein te springen”. Gebeurt dat niet, dan dreigen nieuwe acties.

In de laatste maanden van 2021 werd er door “doorgaans enkele honderden mensen” meer dan twintig keer gestaakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen. De FWT zei dat te betreuren. “Stakingen brengen een cao niet dichterbij”, zei de werkgeversonderhandelaar destijds. “Een terugkeer naar de onderhandelingstafel wel.”