Banken: schade helpdeskfraude in jaar bijna verdubbeld

De schade bij klanten van banken door criminelen die zich voordoen als een medewerker van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat zogenoemde bankhelpdeskfraude in tegenstelling tot phishing en het stelen van bankpassen nog in opmars is. Volgens de branchevereniging is deze relatief nieuwe vorm van oplichting, waarbij criminelen namens de bank aan consumenten vragen geld naar hen over te maken, moeilijker te voorkomen.

De schade door bankhelpdeskfraude kwam vorig jaar uit op bijna 48 miljoen euro, tegenover ruim 26 miljoen euro een jaar eerder. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer nam in 2021 met bijna 14 miljoen euro toe tot ruim 62 miljoen euro, meldt de NVB. En dat terwijl schade door andere fraudevormen als phishing en gestolen passen in omvang verminderde. “De maatregelen die banken nemen om schade door traditionele fraudevormen te voorkomen werken steeds beter”, aldus de NVB.

“Maar als klanten worden overgehaald om zelf geld over te maken is het voor de bank moeilijker om fraude te herkennen”, zegt adjunct-directeur Aleid van der Zwan in een toelichting. “We lanceren daarom later dit jaar een nieuwe publiekscampagne om klanten te helpen fraude eerder te herkennen.” Volgens de NVB vragen banken nooit telefonisch of via een tekstbericht aan klanten om geld over te maken naar een andere rekening.

Banken zeggen niet aansprakelijk te zijn voor de schade, maar toch vergoedden zij vorig jaar “uit coulance” 92 procent van de schade door bankhelpdeskfraude. “Het is daarbij wel belangrijk dat slachtoffers aangifte doen van fraude bij de politie”, aldus de NVB.