Bloomberg-columnist: Shell koopt nog altijd Russische olie

Shell is ondanks beloftes te stoppen met de inkoop van Russische olie daar helemaal niet mee gestopt, schrijft Bloomberg-columnist Javier Blas. Volgens de energiespecialist levert Shell een zogeheten “Lets mengsel”, dat voor maximaal 49,99 procent uit Russische olie bestaat. In dat geval is de olie volgens Shell niet meer van Russische oorsprong. Wat Shell doet is niet verboden, maar het bedrijf zei eerder volledig te stoppen met Russische olie.

Het mengen van de olie is genoemd naar de Letse plaats Ventspils waar Russische olie binnenkomt en wordt gemengd met andere olie. Dat gebeurt volgens Blas ook in Nederland en zelfs op zee, waar olie tussen twee schepen heen en weer wordt gepompt. De term “Lets mengsel” is dan ook voor veel handelaren een aanduiding geworden voor elke vorm van gemengde Russische olie.

In een reactie stelt het olie- en gasconcern dat er altijd sprake zou zijn van een “gefaseerde afbouw van Russische olieproducten”. Wel stelt het bedrijf meteen gestopt te zijn met het kopen van olie uit Rusland op de spotmarkt, waar partijen worden verhandeld. Shell laat daarmee langer lopende contracten buiten beschouwing, net als de aankoop van partijen gemengde olie. Het deed de belofte om te stoppen met Russische olie nadat een aankoop van een partij Russische olie na de Russische inval in Oekraïne op veel kritiek was komen te staan.

Het mengen van olie is een manier om te zorgen dat er toch genoeg olieproducten beschikbaar blijven. Met name voor diesel is Europa sterk op Rusland aangewezen. Toch doen niet alle oliebedrijven hetzelfde als Shell. Het Franse TotalEnergies stelt bijvoorbeeld geen olie te leveren waarvan ook maar het kleinste deel uit Rusland afkomstig is. Ook het Spaanse Repsol hanteert die lijn.

Bij eerdere sancties tegen landen werd er ook vaak nog gehandeld in gemengde olie. Zo was olie uit Venezuela in Azië jarenlang beschikbaar als “Maleisisch mengsel” of “Singapore mengsel”.