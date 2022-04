CNV: laat werknemer meeprofiteren in bedrijfswinst

Werknemers moeten sneller en beter meedelen in de bedrijfswinst. Dat moet het kabinet mogelijk maken, bepleit vakbond CNV. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt het meeprofiteren noodzakelijk nu de lonen onder druk staan en de inflatie torenhoog is.

Meedelen in de bedrijfswinst kan volgens Fortuin een werknemer al gauw 1000 euro extra per jaar opleveren. Tegelijkertijd zouden bedrijven er ook baat bij hebben, aangezien bedrijven met winstdeling, werknemersaandelen of opties beter zouden presteren, innovatiever zouden zijn en een hogere productiviteit zouden kennen. “Bovendien is er minder verloop en is het personeel tevredener”, aldus Fortuin. Volgens hem is dit alles belangrijk in een tijd van arbeidsmarktkrapte.