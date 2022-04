Douane: handel met Rusland droogt op

De handel met Rusland droogt op vanwege de door het westen ingestelde sancties, meldt de douane. Afgelopen week verwerkte de douane ongeveer 750 exportmeldingen voor Rusland. Voor het land Oekraïne binnenviel waren dat er meer dan 40.000 per week, aldus de dienst.

Ook wordt vele malen minder via de lucht gehandeld. Dat komt door het sluiten van het luchtruim boven Rusland. De afgelopen twee weken verwerkte de douane minder dan 50 aangiften.

Sinds de invoering van de sancties controleerde of verhinderde de douane de doorgang van circa 30.000 containers naar Rusland of Belarus. Ongeveer 5500 containers bevatten mogelijk luxegoederen die meer waard waren dan 300 euro per artikel en die niet verscheept mochten worden. De dienst heeft nog 2100 containers in behandeling wegens gebrek aan informatie.

De douane controleerde verder ruim 49.000 aangiften van vrachtzendingen. Daarvan werden 3300 extra gecontroleerd, dan wel fysiek of met een extra check van de documenten. In 53 gevallen constateerde de douane een overtreding van de sanctiemaatregelen.

De goederen van 15 van de zendingen werden alsnog vrijgegeven. Dat ging bijvoorbeeld om ladingen hout die vanuit Rusland op weg waren naar België. Negen zendingen mochten niet door. Bij de rest van de zendingen loopt het onderzoek nog.