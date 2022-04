EU-sancties van kracht, maar kolenban Rusland pas over 120 dagen

Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee zijn de nieuwe sancties vanwege de Russische oorlog en gruweldaden in Oekraïne, ondersteund vanuit buurland Belarus, openbaar en direct van kracht. Een importverbod van Russische kolen gaat echter pas over 120 dagen in, begin augustus, om lidstaten de tijd te geven hun contracten af te bouwen en elders leveranties te regelen.

De strafmaatregelen betekenen onder meer dat schepen onder Russische vlag niet meer welkom zijn in de EU-havens, waaronder Rotterdam. Alleen voor medicijnen en andere humanitaire goederen, energie en essentiële landbouw- en voedingsproducten, mag een uitzondering worden gemaakt. De EU weert ook wegtransporteurs uit Rusland en Belarus, met dezelfde uitzonderingen als voor het zeevervoer voor essentiële goederen.

De EU voegt 217 personen toe aan de bestaande sanctielijst. Hun tegoeden worden bevroren en er geldt een inreisverbod. Het gaat onder anderen om de dochters van de Russische president Vladimir Poetin, Katerina Tikhonova en Maria Vorontsova, en een aantal zakenmensen onder wie de bestuursvoorzitter van Sberbank, Herman Gref. Er komen 32 nieuwe bedrijven of organisaties bij op de lijst, waaronder vier banken waarvan de tegoeden in de EU worden bevroren. Het gaat om Sovkombank, Novikombank, VTB en Otkruti, die volledig van de EU-markt worden uitgesloten.

De EU stelt een hele reeks importrestricties in. Onder meer luxegoederen waaronder Russische kaviaar en wodka mogen per direct de EU niet meer in, en kunstmest uit Belarus evenmin. Ook mogen bedrijven in de EU bepaalde technologieën niet meer naar Rusland uitvoeren. Deze im- en exportrestricties hebben een waarde van totaal 15,5 miljard euro, zegt de Europese Commissie, de kolenimport 8 miljard. Russische bedrijven kunnen ook niet meer aan openbare bestedingen in de EU meedoen.