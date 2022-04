Frans scheepvaartconcern koopt vrachtbedrijf Russische spoorwegen

Het Franse scheepvaartconcern CMA CGM wil Gefco Group, een Frans logistiek bedrijf in de automobielindustrie, overnemen. De overname is opvallend omdat Gefco grotendeels in handen is van de gesanctioneerde Russische spoorwegmaatschappij RZD.

In een verklaring laat CMA CGM weten bijna 100 procent van Gefco, dat voertuigen transporteert, te willen kopen in afwachting van definitieve goedkeuringen van de Europese mededingingsautoriteiten in de komende maanden. Het in Marseille gevestigde bedrijf heeft de voorwaarden van de transactie niet gespecificeerd en gaf ook geen namen van de andere betrokken partijen.

Het Franse Gefco werd in 1949 opgericht om voertuigen te vervoeren per spoor en breidde deze activiteiten later uit naar zee- en luchttransport. Volgens de website van Gefco heeft de Russische spoorwegmaatschappij RZD sinds 2012 een meerderheidsbelang van 75 procent in het bedrijf. Het Frans-Italiaanse autoconcern Stellantis, bekend van merken als Fiat, Citroën, Peugeot en Opel, bezit de rest. De onderneming heeft een waarde van ongeveer 450 miljoen euro.

De deal komt zes weken na de Russische invasie van Oekraïne en laat zien welke effecten de westerse sancties tegen Russische bedrijven kunnen hebben op ondernemingen zoals Gefco. De sancties hebben de overnamedeal naar verluidt in een versnelling gebracht. Gefco waarschuwde vorige week al dat het door de sancties tegen RZD steeds moeilijker wordt om zijn activiteiten uit te voeren.