Helft nieuwe elektrische auto’s gaat nu naar consumenten

Een steeds groter deel van de nieuw aangeschafte elektrische auto’s gaat naar consumenten. De afgelopen drie maanden was ruim de helft van alle nieuwe elektrische auto’s voor particulier gebruik en de andere helft voor zakelijk. Consumenten waren dezelfde periode een jaar eerder nog goed voor ongeveer een derde van de nieuwe elektrische auto’s, melden brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging op basis van een eigen analyse.

Van alle afgeleverde nieuwe auto’s was 16 procent begin dit jaar, tot en met eind maart, elektrisch. Er werden ruim 12.000 auto’s met een stekker op kenteken gezet, tegenover ongeveer 4500 een jaar eerder. Toen was bijna 6 procent van de nieuwe auto’s elektrisch. Een woordvoerder van BOVAG zegt dat dat komt doordat autofabrikanten steeds vaker betaalbare modellen maken en er meer subsidie beschikbaar is.

Volgens de brancheclubs ligt het aantal bestelde elektrische auto’s nog wat hoger. Zij zeggen dat het eerste kwartaal ongeveer 16.000 subsidie-aanvragen binnenkwamen vanuit particulieren, wat er volgens hen op wijst dat “het gros” nog geleverd moet worden. De subsidie is 3350 euro.

De Kia Niro was de vaakst gekochte elektrische auto met een marktaandeel van ruim 9 procent, gevolgd door de Fiat 500 en de Peugeot 208. Op de tweedehandsmarkt voor consumenten werden in de eerste drie maanden van dit jaar door vakhandels ongeveer 7500 elektrische auto’s verkocht, ruim drie keer meer dan een jaar eerder.