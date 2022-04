Incassobureau: betalingsachterstand op energierekening stijgt hard

De gemiddelde betalingsachterstand van klanten bij energiemaatschappijen is in tweeënhalf jaar tijd met bijna 40 procent opgelopen. Waar de achterstand per klant in de zomer van 2019 gemiddeld 400 euro bedroeg, was dat eind vorig jaar 550 euro. Dat berekende kredietdienstverlener Intrum, dat onder andere als incassobureau optreedt, op basis van eigen gegevens.

Volgens Guy Colpaert, directeur van Intrum in de Benelux, is het door de prijsstijgingen voor particuliere en zakelijke klanten moeilijker geworden om hun rekening te betalen. Al in de tweede helft van vorig jaar stegen de gas- en elektriciteitsprijzen razendsnel door relatief lage gasreserves en snel economisch herstel na de coronacrisis.

Nu de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de energieprijzen opnieuw de hoogte in heeft geduwd verwacht Colpaert meer betalingsproblemen bij Nederlanders. De pijn doet zich vooral voelen wanneer een energiecontract van een klant afloopt, voorspelt hij.

Volgens Intrum treffen klanten met een schuld bij hun energieleverancier vaker een betalingsregeling. In mei 2019 was zo’n regeling bij ongeveer drie op de tien mensen met een openstaande rekening nodig. Eind 2021 was dat volgens Intrum bij zeven op de tien klanten met een schuld het geval.

Schuldhulpverleners vrezen ook voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen. De tienduizenden mensen die aankloppen bij schuldhulpverleners hebben zo’n klein budget dat ze niet zomaar honderden euro’s extra kunnen besteden aan gas of elektra, waarschuwde de belangenvereniging NVVK.

De regering besloot de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten door onder andere de btw op gas en elektra te schrappen. Ook kunnen de allerarmsten aanspraak maken op een eenmalige toelage van 800 euro als compensatie voor de energiecrisis.