Japan verbiedt import van Russische kolen

Japan gaat de import van kolen uit Rusland verbieden, zei minister-president Fumio Kishida. Daarmee volgt het land de westerse sanctielijn tegen Rusland ingezet door de Europese Unie en de Verenigde Staten na de inval van Rusland in Oekraïne.

De Japanse premier zei verder dat hij gelooft dat Rusland oorlogsmisdaden heeft begaan bij de inval in Oekraïne. “Voor zulke inhumane daden moet verantwoording afgelegd worden”, zei Kishida tegen journalisten. Japan wil ook meer gebruik maken van alternatieve energiebronnen.

Japan leek eerder niet bereid te zijn fossiele brandstoffen uit Rusland te boycotten. Het Aziatische land is voor zijn energie erg afhankelijk van import. Kolen zijn goed voor de opwekking van zo’n 13 procent van alle elektriciteit in Japan.

Kishida zei eerder dat Japanse bedrijven zich niet zouden terugtrekken uit twee grote olie- en gasprojecten in het uiterste oosten van Rusland. Zo hebben de Japanse concerns Mitsui en Mitsubishi een belang in het grote lng-winningsproject Sakhalin II, dat 60 procent van het vloeibaar gemaakt aardgas aan Japan verkoopt. Shell gaf eerder wel aan van zijn belang in Sakhalin II af te willen.

De Japanse regering kondigde ook aan bezittingen van 550 personen met banden met de regering-Poetin te bevriezen. Ook worden alle bezittingen van Russische Sberbank en Alfa Bank bevroren. Japan verbiedt bedrijven en personen ook nieuwe investeringen te doen in Rusland. Ook de import van Russische wodka en bepaalde soorten hout is binnenkort verboden.