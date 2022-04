Jetten: kabinet werkt aan oplossing voor gasopslag Bergermeer

Het kabinet werkt aan een oplossing om de gasopslag Bergermeer bij Alkmaar voor de komende winter voor minstens 80 procent gevuld te krijgen. Daar zijn verschillende opties voor in kaart gebracht waaruit binnenkort een keuze wordt gemaakt, zegt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie).

In tegenstelling tot de gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar de overheid zeggenschap over heeft, wordt Bergermeer beheerd door private partijen waaronder Gazprom. Dat Russische staatsbedrijf is goed voor 40 procent van de totale capaciteit maar maakte daar afgelopen winter nauwelijks gebruik van. Daardoor was de opslag, die tot de grootste van Noordwest-Europa behoort, bij lange na niet vol.

Jetten “weet niet exact de reden” waarom Gazprom zijn deel van de opslag vrijwel leeg liet. “Maar ik denk zomaar dat daar van tevoren over is nagedacht”. Zonder voldoende reserves zijn Nederland en veel andere Europese landen in de wintermaanden afhankelijk van de directe aanvoer van Russische gas. Moskou kon dat de afgelopen maanden gebruiken als drukmiddel in het conflict met Oekra├»ne.

In de Tweede Kamer gingen de afgelopen weken al stemmen op om Gazprom desnoods te onteigenen, zodat het bedrijf niet langer dwars kan liggen bij het afdoende vullen van Bergermeer. Jetten wilde niet op de uitkomst vooruitlopen, ook om de onderhandelingen niet in de weg te zitten. Hij benadrukte dat meerdere scenario’s op tafel liggen, maar sloot niets uit.