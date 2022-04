Metaalunie kan nog niet instemmen met cao vanwege oorlog Oekraïne

Koninklijke Metaalunie, de enige werkgeversorganisatie in de metaal- en technieksector die geen ja heeft gezegd tegen het nieuwe cao-akkoord, kan nog niet tekenen voor de nieuwe cao als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in het land zouden er “donkere wolken” dreigen voor de sector, vandaar dat de organisatie eerst wil overleggen met de eigen achterban.

Directeur beleid Jos Kleiboer geeft aan dat sommige metalen als gevolg van het conflict veel schaarser en duurder geworden zijn. Bijvoorbeeld aluminium is nog maar heel moeilijk te verkrijgen. Als de leveringen van zo’n materiaal tijdelijk stokken, dan kan dat de productie bij metaalbedrijven verstoren. “Vandaag leidt de situatie nog niet tot problemen, maar straks misschien wel.”

Kleiboer vindt wel dat er “openingen zijn ontstaan” om tot een nieuwe cao te komen. Hij sluit daarom niet uit dat Metaalunie binnenkort alsnog akkoord gaat. Maar dat wil hij allemaal zorgvuldig bekijken, om de continuïteit van de vele aangesloten midden- en kleinbedrijven niet in gevaar te brengen. Metaalunie bespreekt volgens Kleiboer de kwestie op de kortst mogelijke termijn binnen de vereniging en neemt daarna een standpunt in.

De vakbonden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag al wel een akkoord bereikt met andere werkgeversorganisaties. Daardoor komt er voor een groot deel van de metaal- en technieksector een einde aan de maandenlange reeks van stakingen. De sector omvat tienduizenden bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden en is goed voor zo’n 320.000 werknemers.

Dat Metaalunie, met binnen de cao bijna 160.000 werknemers, nog weigert om in te stemmen, stuit de vakbonden tegen de borst. FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt noemde het “onbegrijpelijk” en hoopt dat de unie “de cao binnenkort alsnog ondertekent”. CNV-onderhandelaar Bernard Zijlstra zei dat de organisatie “nog een paar dagen de kans krijgt om op de rijdende trein te springen”. Gebeurt dat niet, dan dreigen nieuwe acties.