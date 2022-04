Plan voor creëren grootste olietankerrederij stuit op verzet

De plannen van de Antwerpse olietankerrederij Euronav om samen te gaan met zijn Noorse sectorgenoot Frontline vallen niet goed bij de grootste aandeelhouder van het Belgische concern. De oprichtersfamilie Saverys stelt in een verklaring liever een strategie van vergroening te kiezen.

Euronav en zijn concurrent Frontline kondigden donderdag hun fusieplannen aan. Door de samenvoeging van Euronav, opgericht door de familie Saverys, en Frontline, de rederij van de Noorse scheepsmagnaat John Fredriksen, zal de grootste olietankerrederij ter wereld ontstaan. Euronav-topman Hugo De Stoop zal het fusiebedrijf gaan leiden.

Frederiksen had al een belang opgebouwd in Euronav, maar de grootste Euronav-aandeelhouder is de Belgische rederij CMB met een belang van ruim 12 procent. Dat bedrijf is in handen is van de Antwerpse redersfamilie Savereys. En die verzet zich tegen de fusieplannen.

In een verklaring stelt CMB de huidige strategie van Euronav ter discussie. Die strategie is volgens CMB namelijk alleen toegespitst op het transport van ruwe aardolie, terwijl de wereld juist behoefte heeft aan een snelle vermindering van broeikasgassen. CMB wil de aandeelhouders dan ook overtuigen van een koerswijziging bij Euronav.

“De strategie die CMB voorstelt is om de vloot van Euronav geleidelijk aan te diversifiëren, weg van het transport van ruwe olie en te focussen op vergroening en het koolstofvrij maken van de scheepvaart en zware industrie.” De exclusieve focus op fossiele brandstoffen en de geopolitieke risico’s die daaraan verbonden zijn, kunnen volgens CMB de toekomst van de onderneming zelfs in gevaar brengen.