Randstad wil komende jaren 20.000 vluchtelingen aan werk helpen

Uitzender Randstad wil de komende drie jaar wereldwijd 20.000 vluchtelingen aan werk helpen, waaronder ook in Nederland. Het is een van de toezeggingen die grote Nederlandse bedrijven hebben gedaan op een bijeenkomst van Tent Partnership for Refugees. Dat is een netwerk van zo’n 220 internationale bedrijven dat zich duurzaam wil inzetten voor de economische integratie van vluchtelingen.

Dit jaar is de aandacht vanuit bedrijven voor Tent Partnership for Refugees, dat in 2016 werd opgezet, fors gegroeid door de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Hélène van Melle, de Europese directeur van de organisatie. “Maar we zijn er voor alle vluchtelingen, inclusief Oekraïners.” Daarnaast is er in Nederland sprake van een personeelstekort in veel sectoren. “Er wordt nu vaker aan vluchtelingen gedacht, omdat bedrijven steeds meer inzien dat zij gemotiveerde, loyale werknemers en een bron van talent zijn”, aldus Van Melle.

Ze kan nog geen voorbeelden noemen van Oekraïners die al aan het werk zijn. Daarvoor is het nog te vroeg omdat voor hen eerst de basisbehoeften moeten worden geregeld. Volgens Van Melle zijn er in Nederland momenteel vooral Oekraïense vrouwen met kinderen die straks graag willen werken.

De vluchtelingen die de afgelopen jaren via haar organisatie aan werk zijn geholpen komen vooral uit Afghanistan, Syrië en Irak. In totaal zijn er sinds 2019 bijna vijfhonderd vluchtelingen aan een vaste baan geholpen in Nederland en hebben 13.000 mensen werk. Daar zitten ook veel hoogopgeleide mensen tussen, zegt Van Melle. Sectoren waarbinnen veel vluchtelingen worden aangenomen zijn de IT, de financiële sector en de techniek.

De deelnemende bedrijven in Nederland zeggen toe om de komende jaren wereldwijd bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden of te begeleiden naar werk. Vluchtelingen moeten volgens Tent Partnership for Refugees vaak wennen aan de manier van communiceren op de Nederlandse werkvloer. Zo zijn ze niet gewend om met feedback om te gaan en om vragen te stellen. Dit soort dingen kunnen in trainingen worden uitgelegd en geoefend.

Naast Randstad heeft ManpowerGroup toegezegd de komende jaren achthonderd vluchtelingen aan het werk te helpen in Nederland. Die uitzender richt zich vooral op vrouwen en de lhbti-gemeenschap. Zorgtechnologiebedrijf Philips gaat de komende paar jaar 75 vluchtelingen aannemen en ABN AMRO zestig. Ook onder meer ingenieurs- en adviesbureau Arcadis en zuivelcoöperatie FrieslandCampina hebben toezeggingen gedaan.