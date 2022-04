Russische centrale bank verlaagt rente naar 17 procent

De Russische centrale bank verlaagt het belangrijkste rentetarief van 20 procent naar 17 procent. Het nieuwe rentetarief geldt vanaf maandag. Het besluit komt onverwacht. Om de koersval van de Russische roebel en hoge inflatie in het land tegen te gaan, werd de rente in Rusland eind februari nog ruim verdubbeld naar 20 procent.

De roebel verloor maar liefst 40 procent van zijn waarde door de westerse sancties tegen Rusland in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari, maar heeft zich in de afgelopen weken hersteld. Dat komt mede door de beperkingen die Rusland heeft gesteld op de uitstroom van kapitaal uit het land en de aanhoudende opbrengsten van de export van Russisch olie en gas.

“De externe omstandigheden blijven moeilijk en beperken de economische activiteit van Rusland”, zei de centrale bank in een verklaring. Ondanks de aanhoudende risico’s voor de financiële stabiliteit in het land, stijgen de prijzen volgens de centrale bank echter niet meer zo snel als in de weken na de invasie.

De centrale bank verwacht de rente tijdens de komende vergaderingen verder te kunnen verlagen, als de omstandigheden dat toelaten. De volgende reguliere rentevergadering van de Russische centrale bank is op 29 april.