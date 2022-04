Scholz: Duitsland kan nog dit jaar van Russische olie af

Duitsland kan nog dit jaar zonder olie uit Rusland, denkt bondskanselier Olaf Scholz. Hij reageerde daarmee op de vraag of hij zich schaamt voor het feit dat de landen van de Europese Unie Rusland miljarden euro voor fossiele brandstoffen betalen.

Russische olie is nu goed voor ongeveer een kwart van de Duitse invoer. Voor de Russische invasie van Oekra├»ne was dat nog meer dan een derde. “We werken er hard aan om geen Russische olie meer nodig te hebben en we denken dat dit jaar te kunnen bereiken”, aldus Scholz. De Duitse bondskanselier was op bezoek bij de Britse premier Boris Johnson.

Volgens Scholz wil Duitsland ook snel niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Daar wordt dan ook aan gewerkt, maar dat is niet zo eenvoudig, stelde Scholz. Daarvoor moeten nieuwe pijpleidingen worden gebouwd en installaties waar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) kan worden opgeslagen afkomstig van schepen, voordat het naar het gasnet gaat.