Sluiting streamingdienst Tencent wakkert zorgen beleggers aan

Chinese techaandelen gingen vrijdag opnieuw onderuit op de aandelenmarkt in Hongkong door zorgen over de strengere aanpak van de sector door de Chinese overheid. Het grote techconcern Tencent maakte namelijk bekend dat het gamestreamingdienst Penguin Esports gaat sluiten. De stap komt meer dan een jaar nadat de autoriteiten in Peking voor een plan van Tencent waren gaan liggen om Penguin met andere bedrijfsonderdelen samen te voegen tot een nieuw groot streamingplatform.

Tencent zelf leverde tussentijds 1,3 procent aan beurswaarde in. Videostreamingbedrijf Bilibili en GDS Holdings, een leverancier van Tencent, gingen daarnaast flink omlaag met minnen van 7,4 en 5,8 procent, terwijl de hoofdindex in Hongkong 0,4 procent lager noteerde.

Vrijdag zeiden Chinese toezichthouders ook dat ze een nieuwe campagne gaan starten tegen bepaalde overtredingen rond de algoritmes van internetbedrijven. Vooral grote sites en platforms zouden hierdoor met inmenging van de autoriteiten te maken kunnen krijgen.

Tencent wist ook om een andere reden de aandacht op zich gericht. Twee onbekende leidinggevenden binnen het bedrijf blijken volgens het jaarverslag elk meer dan 200 miljoen dollar aan beloningen te hebben opgestreken. Dat is opmerkelijk want de lonen van topman Pony Ma en de president Martin Lau werden juist flink verlaagd.

Op de Aziatische beurzen kauwden beleggers verder vooral na op het vooruitzicht van agressieve renteverhogingen in de Verenigde Staten. Dat hield de markten donderdag ook al bezig. Toen verslechterde het sentiment duidelijk nadat woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve naar buiten waren gekomen. Maar nu lijkt de rust weer wat teruggekeerd. In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei 0,4 procent hoger op 26.985,80 punten.

Het Japanse elektronicaconcern Toshiba won bijna 2 procent. De onderneming heeft laten weten om zijn eerdere plan voor splitsing van het bedrijf voorlopig op te schorten, en in plaats daarvan te gaan praten met investeerders die Toshiba mogelijk willen overnemen. Onlangs waren er al geruchten dat investeerders een bod wilden doen op Toshiba.