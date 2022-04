Tesla daalt op Wall Street na mijnbouwplannen Musk

Tesla is vrijdag flink gedaald op Wall Street. De producent van elektrische auto’s was in het nieuws omdat topman Elon Musk op Twitter aangaf dat zijn bedrijf mogelijk zelf lithium moet gaan delven om zo zeker te zijn van genoeg aanvoer van dat materiaal dat essentieel is voor de accu’s van de auto’s van Tesla. Tesla werd 3 procent lager gezet.

Tesla gaat ook accupakketten leveren aan een datacentrum voor het mijnen van cryptomunten in Texas. Daarbij werkt het bedrijf van Elon Musk samen met fintechbedrijf Block van Twitter-oprichter Jack Dorsey en cryptobedrijf Blockstream.

Musk heeft verder een vraag- en antwoordsessie gehouden met het personeel van Twitter. Onder het personeel van de berichtendienst zouden zorgen bestaan dat Musk, die onlangs een groot belang in Twitter nam en is benoemd tot bestuurslid, de bedrijfscultuur zou willen veranderen. Twitter werd 3,8 procent minder waard.

Sowieso deden techbedrijven het minder door de nog altijd aanwezige renteangst op Wall Street. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek deze week dat de beleidsbepalers de rente sneller willen verhogen en de opkoopprogramma’s in stevig tempo wil gaan afbouwen. Ook de oorlog in Oekraïne, die volgens de Verenigde Staten mogelijk wel jaren kan gaan duren, en de coronaquarantaine in de Chinese zakenstad Shanghai drukken op het sentiment.

Desondanks eindigde de Dow-Jonesindex in het groen met een plus van 0,4 procent. De belangrijke graadmeter staat nu op 34.721,12 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4488,28 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in tot 13.711,00 punten.

Amazon daalde 2,1 procent. Het webwinkelconcern legt zich niet neer bij de oprichting van een vakbond door medewerkers in New York. Voorstanders van een vakbond hebben volgens het bedrijf personeelsleden geïntimideerd.

Booking Holdings ging ook 2,1 procent omlaag. Het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com heeft een boete van 1,3 miljard roebel, omgerekend zo’n 15 miljoen euro, betaald aan de Russische mededingingsautoriteit FAS. Het bedrijf zou “ongunstige voorwaarden” aan Russische hotels hebben gesteld, zegt de waakhond. Booking, die de activiteiten in Rusland begin maart heeft stilgelegd na de Russische invasie van Oekraïne, gaat wel in beroep tegen de geldstraf.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 98,05 dollar. Brentolie werd eveneens 2,1 procent duurder op 102,64 dollar per vat. De euro was 1,0874 dollar waard, tegen 1,0873 dollar bij de slotbel in Europa.