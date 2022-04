IMF opent rekening voor steungeld Oekraïne

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een rekening geopend voor Oekraïne. Landen die geld willen doneren kunnen dat via die rekening geven in bijvoorbeeld grote valuta’s of zogeheten bijzondere trekkingsrechten. Dat zijn rekeneenheden binnen het IMF die alle aangesloten landen hebben. Het fonds maakt de gedoneerde gelden vervolgens over naar de Oekraïense rekening.

Volgens het IMF kunnen donorlanden op deze manier gebruik maken van de geteste infrastructuur van dat instituut om veilig en snel geld aan Oekraïne over te kunnen maken. Canada maakte recent al bekend 1 miljard Canadese dollar, omgerekend ruim 730 miljoen euro, aan Oekraïne te schenken. Dat land maakt als eerste gebruik van de nieuwe rekening, maar andere landen en organisaties kunnen op die manier ook geld storten.

Oekraïne heeft veel geld nodig voor de oorlog met Rusland terwijl de inkomsten wegvallen vanwege de zware last voor de economie. Niet alleen het leger, maar ook hulp aan de burgers kost veel geld. Van het IMF kreeg Oekraïne vorige maand al een noodlening van 1,4 miljard dollar, omgerekend een kleine 1,3 miljard euro. Het fonds schat in dat de Oekraïense economie met 25 tot 35 procent zou kunnen krimpen.

Op eigen kracht haalde Oekraïne omgerekend zo’n 1,1 miljard euro op met de verkoop van oorlogsobligaties. Ook heeft het land financiële steun gekregen van onder meer de Europese Unie en de Wereldbank.