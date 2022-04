Europese tak Russische VTB Bank zelfstandig verder

De Russische bank VTB Bank is de controle verloren over zijn Europese dochter, die nu zelfstandig verder moet. VTB mocht vanwege sancties zijn stemrecht in het in Duitsland gevestigde bedrijf niet uitoefenen. De Duitse toezichthouder BaFin stelt dat de Europese dochter, die VTB Bank SE heet, nu “volledig geïsoleerd” is van de Russische financiële instelling.

De Europese activiteiten van VTB Bank SE kunnen gewoon doorgaan, laat BaFin weten. Maar het bestuur mag geen opdrachten van VTB uitvoeren, aldus de waakhond. VTB Bank werd afgelopen vrijdag op de sanctielijst gezet door de Europese Unie.

Al eerder was de bank doelwit van Amerikaanse sancties geworden. Ook was VTB uitgesloten van het internationale banksysteem SWIFT. Klanten van VTB Bank SE kunnen volgens BaFin nog gewoon bij hun geld.

De Duitse zakenkrant Handelsblatt meldt dat vier van de vijf bestuurders van VTB Europa de afgelopen tijd zijn opgestapt. Sinds begin maart heeft de bank ook geen nieuwe klanten meer aangenomen.