Financial Times: Italië wil snel meer gas uit Algerije halen

Italië wil snel meer Algerijns gas gaan importeren, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarmee kan het land de afhankelijkheid van gas uit Rusland verkleinen. Premier Mario Draghi wil al komende week tijdens een bezoek aan Algerije een contract voor meer gasleveringen tekenen.

Een pijpleiding door de Middellandse Zee vervoert nu al Algerijns gas naar Italië. Het land levert 21 miljard kubieke meter per jaar, net geen derde van het totale gebruik van Italië. Maar de pijpleiding wordt nog maar voor ongeveer twee derde gebruikt, dus Italië kan de import uit Algerije opvoeren tot 33 miljard kubieke meter per jaar. Die extra leveringen gaan dan ten koste van Rusland dat nu nog per jaar 30 miljard kubieke meter gas levert aan Italië.

Italië is al sinds de Russische inval in Oekraïne aan het proberen elders gas te vinden. Zo werd ook al contact gelegd met Qatar. Algerije heeft echter als voordeel dat de infrastructuur er al ligt en de aanvoer dus vrijwel direct kan worden opgevoerd.

Daarnaast gaat Italië investeren in meer hernieuwbare energie in Algerije. Op die manier kan dat land zijn eigen gasgebruik terugdringen en meer gas overhouden voor de export.