P&O Ferries schort alle overtochten Dover-Calais op tot vrijdag

P&O Ferries heeft alle diensten van Dover naar Calais opgeschort tot Goede Vrijdag, omdat duizenden vrachtwagens vastzitten in Dover, meldt de Britse krant Daily Mail. De verkeerssituatie in Dover is veroorzaakt door een storing bij een Brits IT-systeem dat sinds de brexit elektronisch douaneformulieren afhandelt. De Britse douane-autoriteit HMRC verwacht dat de storing tot minstens maandag duurt.

Zondag stonden er files van in totaal zo’n 35 kilometer naar de haven van Dover. Daarin stonden meer dan 2000 vrachtwagens met voor Europa bestemde goederen.

Transporteurs zien de aanhoudende chaos in Dover als een nieuwe belemmering in het zakendoen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sinds het vertrek van de Britten uit de EU. “Het versterkt voor mensen – vooral de in Europa gevestigde transportbedrijven – alleen maar het gedoe van zakendoen met het VK”, zei Shane Brennan, baas van Cold Chain Federation, een branchevereniging voor transporteurs van gekoelde goederen.