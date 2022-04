Beurs Amsterdam sluit in het rood, techfondsen onderuit

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies gesloten. Vooral techfondsen gingen onderuit vanwege hogere rentes, waardoor die aandelen minder aantrekkelijk worden voor investeerders. Ook op de markten elders in Europa waren overwegend rode cijfers te zien.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent lager op 714,74 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 1058,67 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in.

De CAC40-index in Parijs sloot licht hoger. Beleggers in Frankrijk reageerden op het nieuws dat de zittende president Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. De tweede ronde over twee weken belooft volgens de peilingen een spannende strijd te worden tussen Macron en de rechtse Marine Le Pen.

Betalingsverwerker Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 5,1 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en chipfondsen ASMI, ASML en Besi lieten koersverliezen tot 4,9 procent zien. Sterkste stijger was winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 2 procent. In de MidKap prijkte verzekeraar ASR bovenaan met een winst van 2,4 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een koersdaling van 5,1 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was Heijmans een stijger met een winst van 1,7 procent. De bouwer kende een meevaller in de slepende zaak rond het opzeggen van een contract door netbeheerder TenneT. Heijmans hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen in de zaak, die gaat over de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Mogelijk valt daardoor het overgrote deel van een voorziening van 34 miljoen euro die Heijmans eerder nam vrij.

De Franse bank Société Générale won in Parijs meer dan 5 procent. De bank trekt zich terug uit Rusland door zijn belang in Rosbank te verkopen. Het financiële concern heeft in Interros Capital ook al een koper gevonden voor de deelneming. Tal van grote bedrijven hebben Rusland de laatste tijd al de rug toegekeerd. Maar meestal gaat het nog maar om aankondigingen en zijn er nog geen kopers voor activiteiten gevonden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot 94,74 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 98,98 dollar per vat. De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0873 dollar op vrijdag.