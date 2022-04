Honderden schepen met bulk wachten voor Chinese havens

Voor de kust van grote Chinese havens liggen momenteel honderden vrachtschepen met bulkgoederen als graan en ijzererts te wachten. De wachtrijen voor schepen zijn de laatste tijd sterk gegroeid in de nasleep van de strenge coronamaatregelen in China. Het land worstelt met een uitbraak van de omikronvariant van het virus.

Om verspreiding van het virus te beperken ging miljoenenstad Shanghai vorige maand in lockdown. Later werd dit gebied uitgebreid tot en met het nabijgelegen Ningbo-Zhoushan. Reders doen verwoede pogingen om schepen naar andere havens om te leiden vanwege het tekort aan havenpersoneel, maar ook vrachtwagenchauffeurs, als gevolg van de lockdowns.

Het tekort aan havenarbeiders in Shanghai zorgt volgens reders en handelaren onder andere voor een tragere afgifte van documenten die schepen nodig hebben om ladingen te lossen. Ondertussen stranden schepen met metalen zoals koper en ijzererts voor de kust omdat vrachtwagens de goederen niet van de haven naar de fabrieken kunnen brengen waar ze worden verwerkt.

Op maandag lagen er voor de kust van Shanghai 222 bulkschepen te wachten. Daarmee nam het aantal wachtende schepen in een maand tijd met 15 procent toe. In Ningbo-Zhoushan ging het om 134 vervoerders, een fractie meer op maandbasis. Verder naar het noorden nam de congestie in de gecombineerde havens van Rizhao, Dongjiakou en Qingdao met een derde toe tot 121 schepen.

In de gecombineerde aanlegplaatsen van Shanghai en Ningbo lagen 197 containerschepen te laden of te wachten om te laden. Dat betekende een stijging van 17 procent ten opzichte van een maand geleden.