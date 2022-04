Philips sluit langjarig contract met Fins ziekenhuis

Zorgtechnologieconcern Philips werkt de komende tien jaar samen met het academisch ziekenhuis van de Finse stad Oulu voor het behandelen van patiënten die kleine hart- en vaatingrepen nodig hebben, zoals de behandeling van een hartritmestoornis. Daarvoor levert Philips systemen die gebruikmaken van beelden voor diagnoses en operaties. Het contract heeft een waarde van 40 miljoen euro. Philips zorgt ook voor het onderhoud van en advies over de systemen die het levert.

Het ziekenhuis gaat gebruikmaken van de Azurion-technologie van Philips, waarmee onder meer zogeheten stents geplaatst kunnen worden, maar ook hartkleppen vervangen kunnen worden. Stents zijn buisjes bedoeld om kanalen of vaten open te houden. Er komen elf systemen op de afdelingen cardiologie en radiologie van het ziekenhuis.

De systemen worden volgens Philips ook steeds vaker ingezet voor plaatselijke behandelingen bij patiënten die last hebben van verstopte aderen in de benen en voeten, of die kampen met rug- of hersenaandoeningen. Ook kunnen diverse vormen van kanker, waaronder lever- en longkanker, ermee behandeld worden. Met de systemen moeten 750.000 mensen in het noorden van Finland geholpen kunnen worden.