Reuters: nieuwe Europese aanklacht tegen Apple om muziekstreaming

Europese mededingingsautoriteiten komen waarschijnlijk met een nieuwe aanklacht tegen Apple vanwege de dominantie van het techconcern op de markt van muziekstreaming. De Europese Commissie oordeelde vorig jaar al dat de iPhone-producent zijn macht op de muziekmarkt misbruikte. Nu heeft Brussel mogelijk nieuw bewijs voor de extra aanklacht, meldt een ingewijde aan persbureau Reuters. Het is niet duidelijk wat die aanklacht precies gaat zijn.

Muziekstreamingdienst Spotify had eerder geklaagd over de dominantie van Apple, die ertoe leidde dat andere streamingdiensten gebruik moeten maken van Apples eigen betalingssysteem. Door te eisen dat Spotify Apples betalingssysteem gebruikt, waarbij het Amerikaanse bedrijf 30 procent commissie krijgt over elke betaling, zet Apple zijn Zweedse concurrent op achterstand, was het idee.

Ook het feit dat apps die in de App Store staan geen melding mogen maken dat het afsluiten van een abonnement goedkoper is buiten de App Store om, vond de marktwaakhond zorgwekkend.