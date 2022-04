Société Générale vindt koper voor belang in Russische Rosbank

De Franse bank Société Générale trekt zich terug uit Rusland door zijn belang in Rosbank te verkopen. Het financiële concern heeft in Interros Capital ook al een koper gevonden voor de deelneming. Interros is een investeringsvehikel dat is gelieerd aan de invloedrijke Russische oligarch Vladimir Potanin.

Société Générale was via Rosbank jaren in Rusland actief. Maar door de Russische inval in Oekraïne kregen de Fransen net als andere grote westerse bedrijven te maken met grote sociale druk om Rusland te verlaten. De koopovereenkomst moet nog wel goedgekeurd worden door de autoriteiten.

Financieel is de stap niet aantrekkelijk voor het concern, dat hierdoor zo’n 2 miljard euro moet afschrijven. Maar Société Générale benadrukt dat de deal ervoor zorgt dat de bank Rusland “op een ordelijke manier” kan verlaten, terwijl voor medewerkers en klanten de continuïteit gewaarborgd blijft.

Tal van grote bedrijven hebben Rusland de laatste tijd al de rug toegekeerd. Maar meestal gaat het nog maar om aankondigingen en zijn er nog geen kopers voor activiteiten gevonden. Voor banken is het beëindigen van financieringsovereenkomsten in Rusland ook niet zonder risico. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangeklaagd wegens contractbreuk. Russische autoriteiten dreigden eerder ook bezittingen te confisqueren van bedrijven die zich uit het land terugtrekken.