Toezichthouder ACM wil oude procedure tegen PostNL niet heropenen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil haar eerdere procedure tegen PostNL over een klacht van rivaal Sandd niet heropenen. De toezichthouder zette het onderzoek in 2020 al stop. Maar RM, een ander post- en pakkettenbedrijf, liet het daar niet bij zitten en diende bezwaar in. Dit bezwaar is nu afgewezen.

Het onderzoek was gericht op de vraag of PostNL misbruik zou hebben gemaakt van een economische machtspositie op de postmarkt en daarmee Sandd zou hebben benadeeld. Het ging daarbij over de markt voor zakelijke post in de periode 2015-2017. De ACM stopte met de procedure na de fusie van PostNL en Sandd. Vanwege het samengaan van de twee bedrijven waren het nut en de noodzaak van de zaak verdwenen.

RM, dat in 1999 werd opgezet door Royal Mail en inmiddels al jaren zelfstandig actief is, betoogde dat de kwestie onder meer de legitimiteit van de postfusie raakt en daarom wel nog steeds relevant is. Maar de ACM vindt de ingebrachte argumenten geen reden om de zaak te heropenen. Dat zou “geen evenredige en doelmatige inzet van de middelen” van de toezichthouder vormen.

Over de fusie is het laatste woord nog niet gezegd, ondanks dat PostNL en Sandd al meer dan twee jaar één bedrijf zijn. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) loopt nog een slepende zaak. De overheid gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven. Maar na klachten van concurrerende postbedrijven ging de rechter daar in eerste aanleg niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.