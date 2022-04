Verliezen voor techsector en oliebedrijven op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met koersverliezen de handel uitgegaan. Vooral technologiefondsen hadden het lastig vanwege de stijgende rente en de oliebedrijven kampten met lagere olieprijzen. Ook Twitter stond in de belangstelling door het nieuws dat Elon Musk toch geen bestuurder wordt van het bedrijf. Begin april werd bekend dat de topman van Tesla een belang van ruim 9 procent heeft genomen in Twitter.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager op 34.308,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 4412,53 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent tot 13.411,96 punten.

Grote bedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Tesla en Facebook-moederconcern Meta Platforms gingen tot 4,8 procent omlaag. Techaandelen zijn minder aantrekkelijker voor beleggers bij stijgende rentes. De chipfondsen AMD en Nvidia hadden eveneens een slechte beursdag met minnen tot 5,2 procent.

Apple leverde 2,6 procent aan waarde in. Europese mededingingsautoriteiten zouden een extra aanklacht voorbereiden tegen het concern naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify. De iPhonemaker werd er door de Europese Unie eerder van beschuldigd de markt voor muziekstreaming te verstoren. Apple zou ontwikkelaars dwingen om zijn eigen in-app-betalingssysteem te gebruiken en gebruikers geen toegang te verlenen tot andere betaalopties.

Twitter poetste een openingsverlies weg en eindigde 1,7 procent hoger. Het bedrijf bood Musk in eerste instantie een bestuurszetel aan, maar dat zou hij niet zien zitten. Musk is zelf een regelmatige gebruiker van de onlineberichtendienst. Hij heeft maar liefst 81 miljoen volgers. Slechts zeven mensen hebben er meer op Twitter.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,7 procent tot 94,57 dollar en Brentolie werd 4 procent goedkoper op 98,74 dollar per vat. De olievraag kan onder druk komen te staan door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in China, waar nu veel steden op slot zitten. China is ’s werelds grootste importeur van olie. Oliefondsen als Occidental Petroleum, ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 6,3 procent lager gezet.

De euro was 1,0884 dollar waard, net als bij het slot van de handel in Europa.