ABN AMRO: kwaliteit zorg onder druk door stijgende energiekosten

Als de zorgsector de fors stijgende energiekosten dit jaar niet doorberekent, dreigen zorgaanbieders volgend jaar verlies te lijden. Daardoor komt de kwaliteit van de zorg onder druk te staan, waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Zorgaanbieders kunnen dan minder investeren in personeel, vernieuwing en verduurzaming. Met name zorgaanbieders met variabele contracten zijn kwetsbaar voor de hogere energieprijzen.

Zorgaanbieders met variabele contracten moeten dit jaar rekening houden met een vervijfvoudiging van hun energiekosten, schrijft de bank. Uit gesprekken met zorgaanbieders concludeert de bank dat zo’n 10 procent van de zorgaanbieders een variabel energiecontract heeft.

De meeste zorgaanbieders kopen gas en elektriciteit meerjarig collectief in en zijn daarmee enigszins beschermd tegen stijgende prijzen. Maar de bank signaleert voor 2023 ook voor de zorgaanbieders die collectief inkopen “forse prijsstijgingen”. “We zullen voor het einde van het jaar nog een deel van onze energie moeten inkopen, en dat gaan zorgaanbieders volgend jaar terugzien in de leveringstarieven”, heeft David Hoorn van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, laten weten aan de bank.

Dit jaar moet de zorgsector naar verwachting 472 miljoen euro extra aan energiekosten aftikken ten opzichte van 2019. Volgend jaar stijgt dat waarschijnlijk door naar 740 miljoen euro extra. De totale energiekosten komen daardoor dit jaar uit op 1,1 miljard euro. In 2023 stijgen de energiekosten door naar 1,4 miljard euro, is de verwachting. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn dit jaar en komend jaar gemiddeld circa vijf keer zo hoog als in 2019, toen er nog geen coronapandemie was. Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari zijn de energieprijzen verder gestegen. De energiekosten waren al hoog door de aantrekkende economieën die zich herstelden van de pandemie.

Als de extra energiekosten verrekend zijn, komt het gemiddelde rendement van zorgaanbieders in 2023 uit op 0,44 procent, becijferde ABN AMRO. Volgens de bank maakt dan een groot deel van de zorgaanbieders verlies, waar de kwaliteit van de zorg onder lijdt. Gehandicapten-, verpleeg- en verzorgingstehuizenzorg en thuiszorg lopen het grootste risico.