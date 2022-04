AFM is positief over naleving sancties in financiële sector

Met de naleving van de sancties tegen Rusland in de Nederlandse financiële sector gaat het best goed. Dat is vooralsnog de inschatting van topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze heeft de indruk dat beleggingspartijen “liever te voorzichtig zijn dan te wild opereren”.

Met die laatste opmerking bedoelt Van Geest dat veel instellingen heel zenuwachtig geworden zijn van alles wat Russisch is. Er lijkt daarom sprake te zijn van een tendens om Rusland meer te mijden dan de sancties specifiek verlangen.

Instellingen onder het toezicht van de waakhond hebben inmiddels zo’n 5 miljoen euro vastgezet en er zijn ongeveer twintig meldingen binnengekomen. Dat lijkt misschien weinig, maar volgens Van Geest zijn bedragen en cijfers uit andere landen niet per se met de Nederlandse situatie te vergelijken. Daarbij is volgens haar niet elke actie in geld uit te drukken en er worden eveneens ingrepen gedaan die niet direct onder het sanctiebeleid vallen.

Er zijn bijvoorbeeld ook twee beleggingsfondsen gesloten omdat zij relatief sterk in Russische aandelen zaten. Daarmee zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Om welke fondsen het precies gaat en hoeveel beleggers hierdoor tijdelijk niet bij hun geld kunnen, zegt de AFM niet. Wel geeft de toezichthouder aan dat beide fondsen zichzelf hadden gemeld.

De AFM gaat nog nauwkeuriger onderzoek doen of beleggingsinstellingen en -ondernemingen de financiële sancties goed toepassen. Maar vooralsnog is de verwachting niet dat daarbij veel misstanden aan het licht zullen komen, heeft Van Geest aangegeven bij de presentatie van het jaarverslag van de organisatie.

De AFM is niet de enige Nederlandse toezichthouder die toeziet op de naleving van de sancties. Dit doet bijvoorbeeld ook De Nederlandsche Bank (DNB). Verder is bijvoorbeeld ook het Kadaster bij het sanctiebeleid betrokken omdat Russen op de sanctielijst ook vastgoed in Nederland kunnen hebben. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat financiële instellingen en trustkantoren in Nederland al meer dan een half miljard euro aan tegoeden hadden bevroren. Ook was voor zeker 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden.