Beleggers kijken uit naar Amerikaans inflatiecijfer

De aandacht van beleggers gaat dinsdag vooral uit naar het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer. Dat zou een voorbode kunnen zijn van agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve. Techaandelen worden als risicovol gezien en als de rente stijgt kiezen veel beleggers ervoor om wat minder risico te nemen.

In februari bedroeg de geldontwaarding nog 7,9 procent op jaarbasis. Analisten denken dat de inflatie in maart verder is gestegen door de oorlog in Oekraïne. Onder meer de hoge olieprijzen droegen daaraan bij. De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve verhoogde de rente al wel.

Grote bedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Tesla en Facebook-moederconcern Meta Platforms gingen maandag al tot 4,8 procent omlaag op de Amerikaanse beurs. De chipfondsen AMD en Nvidia hadden eveneens een slechte beursdag met minnen tot 5,2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt dan ook af te koersen op een lagere opening. Dat geldt ook voor andere Europese beurzen. De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de min. De beurzen in Hongkong en Shanghai noteerden tussentijds tot 1 procent hoger na versoepelingen van de coronamaatregelen in de Chinese miljoenenstad Shanghai.

De Chinese autoriteiten keurden voor het eerst in maanden een reeks computerspellen goed, wat zorgen over de beperkingen van de gamingsector verlichtte. Het Chinese techbedrijf Tencent, eigenaar van spellenmaker Riot Games, won daarop 3,5 procent. Vaak reageert het aandeel van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus op de koers van internetbedrijf Tencent. Daarin heeft Prosus een groot belang.

In Amsterdam komen de eerste bedrijven met kwartaalcijfers. Het gaat dinsdag om laadpalenuitbater Fastned en chiptoeleverancier RoodMicrotec.

Bouwconcern Heijmans heeft 167 nog te bouwen woningen in Almere verkocht aan woningbelegger en -verhuurder Vesteda. Met de deal is voor Heijmans een omzet van zo’n 62,5 miljoen euro gemoeid.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 96,50 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 100,66 dollar per vat.