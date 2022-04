Duits beleggersvertrouwen verder onderuit door oorlog Oekraïne

Het vertrouwen van Duitse beleggers is in april verder gedaald door de oorlog in Oekraïne en de sterk stijgende inflatie. Dat meldde het Duitse onderzoeksinstituut ZEW. De index voor de economische verwachtingen voor de komende zes maanden staat nu zelfs op het laagste niveau sinds maart 2020 bij het begin van de coronapandemie.

In maart liet de vertrouwensindex van het ZEW-instituut al een historisch scherpe daling zien vanwege de zorgen over Oekraïne. Beleggers vrezen volgens het onderzoek dat de economische omstandigheden nog verder zullen verslechteren. ZEW-president Achim Wambach stelt in een toelichting dat de vooruitzichten voor een periode van stagflatie, waarbij de economie afzwakt en de inflatie hoog is, aanblijven voor de komende zes maanden.

De Duitse economie heeft veel last van de hoge inflatie als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen door het conflict in Oekraïne. Duitsland is voor zijn energievoorziening, met name aardgas, erg afhankelijk van Rusland. Berlijn heeft gezegd die Russische afhankelijkheid tegen te willen gaan.

Het Duitse federale statistiekbureau zei eerder op de dag dat de inflatie op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode in maart is gestegen naar 7,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Duitse eenwording in 1990. Vooral de hoge energieprijzen jagen de inflatie aan, maar ook levensmiddelen zoals plantaardige oliën worden steeds duurder. Oekraïne is een belangrijke exporteur van zonnebloemolie.

ING meldde in maart dat ook het Nederlandse beleggersvertrouwen een flinke knauw heeft gekregen door de oorlog Oekraïne. Die index daalde ook naar het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis.