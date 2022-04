Ebusco sluit grote bussendeal met Deutsche Bahn

De Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco heeft een grote deal gesloten met Deutsche Bahn. Het bedrijf uit Deurne mag komende jaren mogelijk honderden bussen gaan maken voor het Duitse openbaarvervoersbedrijf.

Volgens Ebusco is het een raamovereenkomst, waarin alleen hoofdlijnen zijn vastgelegd. Hoeveel bussen er precies moeten worden gemaakt is nog niet duidelijk. Het maximale ordervolume bedraagt achthonderd bussen, meldt Ebusco. Hoeveel geld dat mogelijk oplevert, is niet naar buiten gebracht. De deal geldt voor de jaren 2023 en 2024, met de optie om het contract tweemaal met een jaar te verlengen.

Deutsche Bahn is vooral bekend als spoorwegmaatschappij, maar verzorgt ook busvervoer. Als onderdeel van de overeenkomst is Ebusco onder meer een afroepcontract overeengekomen voor ongeveer 260 bussen. Ebusco kan de opdracht krijgen om die bussen te maken als Deutsche Bahn komende jaren bepaalde nieuwe openbaarvervoersconcessies verwerft.

De deal is belangrijk voor het bedrijf. Door de coronapandemie had Ebusco er vorig jaar nog last van dat er minder klussen beschikbaar kwamen in de markt. In combinatie met verstoringen in de leveringsketen zorgde dit ervoor dat de omzet zakte tot ruim 24 miljoen euro, tegen bijna 100 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep was daardoor sprake van een verlies van bijna 27 miljoen euro, waar in 2020 nog een kleine 17 miljoen euro winst in de boeken ging.

Inmiddels trekt de orderinstroom weer sterk aan, zegt topman Peter Bijvelds. Daarom rekent hij voor 2022 op een sterk omzetherstel. Maar hij waarschuwt ook dat Ebusco niet immuun is voor de geopolitieke onzekerheid als gevolg van de invasie van Oekraïne en aanhoudende druk op de wereldwijde toeleveringsketen. Dat zijn volgens hem risico’s waar het bedrijf mee te maken heeft.

Ebusco bestaat sinds 2012 en had eind vorig jaar ruim driehonderd medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor staat in Deurne, waar ook de productiefaciliteiten zijn gevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf nog een externe locatie in China. De bussen van Ebusco, dat in oktober vorig jaar een notering kreeg aan de beurs in Amsterdam, rijden al in meerdere landen in Europa rond. Ze zijn onder meer te vinden in grote steden als Amsterdam, Frankfurt en München.