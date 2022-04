Frankrijk bevriest bijna 24 miljard euro aan Russisch bezit

Frankrijk heeft tot nu toe 23,7 miljard euro aan Russische bezittingen bevroren wegens de oorlog in Oekraïne. Het gaat voor een groot deel om tegoeden van de Russische centrale bank op rekeningen van Franse banken, meldt het Franse ministerie voor Economische Zaken en Financiën. Daarnaast is er voor ruim een half miljard euro aan vastgoed in beslag genomen.

Autoriteiten hebben 22,8 miljard euro aan tegoeden van de Russische centrale bank op Franse rekeningen geblokkeerd. De Europese Unie heeft als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne alle buitenlandse tegoeden van de centrale bank bevroren, wat het voor de Russen bijvoorbeeld moeilijker maakt de waarde van hun eigen munt te stutten.

Ook is vastgoed ter waarde van 573,6 miljoen euro in beslag genomen. Daarnaast hebben autoriteiten vier vrachtschepen en vier luxejachten vastgehouden met een totale waarde van meer dan 125,2 miljoen euro, zes helikopters die samen meer dan 60 miljoen euro waard zijn en 7 miljoen euro aan kunstwerken.