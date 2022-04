In totaal 20 jachten vast in Nederland om sancties tegen Rusland

De Nederlandse Douane heeft nog eens zes jachten onder verscherpt toezicht gesteld wegens sancties tegen Rusland en Belarus. Vorige week werd al bekend dat veertien luxeschepen Nederland niet uit mochten omdat ze in verband werden gebracht met personen of instellingen die op de sanctielijst van de Europese Unie staan.

Van de twintig jachten zijn er veertien in aanbouw. Daarnaast zijn er vier schepen in Nederland wegens onderhoud en zijn er twee in opslag. De schepen liggen bij negen werven en handelaren die zich bezighouden met luxejachten, meldt de Belastingdienst.

De Douane heeft bij twee jachten vastgesteld dat er een link is met een persoon op de sanctielijst van de EU. Naar drie andere jachten loopt nog onderzoek.

Werven of handelaren mogen de schepen onder verscherpt toezicht niet leveren of overdragen aan andere partijen. De vaartuigen liggen overigens niet letterlijk “aan de ketting”. Proefvaarten zijn nog wel toegestaan, maar onder toezicht van de Kustwacht en de Douane.

De Britse krant The Guardian meldde het afgelopen weekend dat een luxejacht van de Russische miljardair Roman Abramovitsj in Nederland ligt voor onderhoud. De Douane doet geen mededelingen over individuele jachten in verband met de privacywetgeving.

De schepen die vastliggen in Nederland variëren erg in omvang. De kleinste is 8,5 meter lang, terwijl het grootste jacht 120 meter lang is.