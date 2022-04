NVM: vooral kleine bedrijven huurden meer kantoorruimte in 2021

De Nederlandse kantorenmarkt begon vanaf de tweede helft van vorig jaar weer aan te trekken. Toen werden coronamaatregelen zoals thuiswerken weer versoepeld. Ook begon de economie zich te herstellen van de pandemie. Met name kleinere bedrijven huurden meer kantoorruimte of investeerden in bestaande panden, meldt makelaarsvereniging NVM in een jaarverslag over de kantorenmarkt.

In totaal werd in 2021 ruim 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte verhuurd, ongeveer een derde meer op jaarbasis. Ook gingen bedrijven weer meer kantoorruimte huren ten opzichte van toen de pandemie uitbrak. Daardoor daalde het totale beschikbare aanbod met 8 procent ten opzichte van 2020, naar 4,9 miljoen vierkante meter kantoorruimte.

Ondanks de daling staat een derde van de totale kantoorruimte in Nederland drie jaar of langer leeg. Dat komt volgens de NVM door onder meer veranderende eisen van kantoorgebruikers en nieuwe eisen voor kantoorpanden, zoals verduurzaming. Dat zorgt ervoor dat verouderde kantoren steeds moeilijker te verhuren zijn, omdat nieuwere, moderne kantoorpanden populairder zijn.

Behalve de grote steden worden andere provinciale steden zoals Maastricht en Arnhem ook aantrekkelijker in de kantorenmarkt. Daardoor stijgen de huurprijzen. Regionaal zijn er grote verschillen. In Flevoland is relatief veel kantoorruimte, in Friesland minder. In Zuid-Holland is de balans “gezond”, aldus het rapport. Daarbij heeft Rotterdam ondanks veel vraag nog steeds structureel de helft van de kantoorruimte beschikbaar.

Bij structureel veel aanbod kan een deel omgevormd worden tot bijvoorbeeld woningen. Dat gebeurt nog steeds, maar de laatste jaren worden met name kleinere kantoorruimtes getransformeerd. Dit maakt het in toenemende mate lastig om geschikte panden op de juiste locaties te vinden, stellen de makelaars.

Voor de toekomst ziet de NVM nog veel onzekerheid op de kantorenmarkt. Dat ligt onder meer aan de hoge energiekosten, de oplopende rente, verder stijgende bouw- en materiaalkosten en de oorlog in Oekraïne. De NVM signaleert al wel dat de stijgende kosten en zorgen over de langetermijneffecten van de pandemie ervoor zorgen dat gemeenten en ontwikkelaars terughoudend zijn met het ontwikkelen van kantoornieuwbouw.