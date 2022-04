Onderzoek: consumenten zetten verwarming lager en douchen korter

Consumenten zetten de thermostaat lager, douchen minder lang en investeren in andere maatregelen om te besparen op energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan en navraag bij energieleverancier Greenchoice.

Volgens Zonneplan, dat onderzoek deed onder duizenden Nederlanders, zet meer dan de helft van de consumenten de verwarming minder hoog om te besparen. Isolatie en zonnepanelen zijn daarna de meest populaire bespaarmethoden, gevolgd door een warmtepomp, maar deze maatregelen kosten wel geld. Desondanks koos 40 procent van de ondervraagden er wel voor om geld te steken in energiebesparing.

Energieleverancier Greenchoice laat weten dat toen het begin deze maand plots kouder werd een daling in het verbruik doorzette. Er werd toen bijna een vijfde minder energie verbruikt dan kon worden verwacht op basis van onder andere de lage temperatuur.

Overige grote energieleveranciers zoals Vattenfall, Eneco en Essent merken vooralsnog weinig van een ingezette daling van het verbruik. Daarbij merken de energieleveranciers op dat het in de afgelopen maanden ten opzichte van vorig jaar warmer was.

Ook waren er de afgelopen tijd minder mensen thuis aan het werk ten opzichte van vorig jaar, toen er nog volop werd thuisgewerkt vanwege de pandemie. Dat werkt al minder verbruik in de hand. “In januari en februari was het verbruik 16 procent minder op jaarbasis”, noteerde Essent.

De effecten van de onlangs gestarte overheidscampagne om te besparen op energie zijn nog niet te duiden in cijfers. Daar is het nog te kort dag voor, laat Eneco bijvoorbeeld weten.

De energiebedrijven waarschuwen daarnaast wel voor een toename in het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen. Essent signaleert dat de bedragen van energierekeningen hoger worden en denkt dat er betalingsproblemen zullen gaan ontstaan. “De kans is aanwezig, want steeds meer vaste contracten lopen af.”

Eneco en Vattenfall verwachten ook dat er meer mensen betalingsproblemen zullen krijgen, onder meer door de gestegen tarieven per 1 januari. “Het gros betaalt via automatische incasso. “We merken dat steeds meer incasso’s terugkomen. Maar hier kunnen wel weken overheen gaan, dus of er dan meteen sprake is van betalingsproblemen is de vraag”, nuanceert de Eneco-woordvoerster.