Vliegmaatschappij easyJet verwacht een reiszomer als voor corona

Vliegmaatschappij easyJet denkt komende zomer weer evenveel mensen te kunnen vervoeren als drie jaar geleden, voordat de wereld te maken kreeg met coronabeperkingen. Nederland, dat met Schiphol een van de belangrijkste vliegvelden heeft voor de Britse prijsvechter, is daar volgens topman Johan Lundgren geen uitzondering op. “Al was vanuit Nederland, doordat er weinig beperkingen waren, ook tijdens corona veel vraag naar tickets.”

Vooral de Griekse eilanden en andere bestemmingen rondom de Middellandse Zee zijn nu populair, volgens Lundgren. “EasyJet zal deze zomer de grootste luchtvaartmaatschappij zijn op de populairste Griekse eilanden”, aldus de Zweed. Het vliegen tussen steden kent een enigszins trager herstel. “Maar dat is sinds kort ook aan het toenemen.”

De prijsvechter moest begin deze maand honderden vluchten annuleren door ziekte bij personeel. Lundgren bestrijdt dat easyJet kampt met personeelstekorten. Volgens de topman ging het om een extreme golf aan ziekmeldingen waar niet op gerekend kon worden. Op het totaal van zo’n 1600 dagelijkse vluchten viel het aantal annuleringen volgens hem mee. Hij zei zich geen zorgen te maken over het kunnen inzetten van voldoende personeel komende zomer.

Ook voor easyJet zorgen de snel gestegen brandstofprijzen voor extra kosten, maar de luchtvaartmaatschappij meldt dat partijen brandstof voor een langere periode tegen een nog relatief lage prijs zijn vastgelegd. “Daar zijn we goed in voorzien”, meent Lundgren. Om de extra kosten te compenseren, kunnen volgens hem bijvoorbeeld in het hoogseizoen de prijzen wat worden verhoogd.

De Britse maatschappij heeft wat vliegroutes betreft geen last van de oorlog in Oekraïne. Op Rusland, Belarus en Oekraïne werd al niet gevlogen en Oost-Europese bestemmingen als Boedapest en Krakau vormen ruim 1 procent van de totale capaciteit. “Daarnaast vlogen geen van onze routes door het Oekraïense, Belarussische of Russische luchtruim, zodat we niet worden blootgesteld aan het vliegen van langere routes en een hoger brandstofverbruik”, aldus easyJet.

EasyJet boekte het afgelopen halfjaar wel een verlies, van naar verwachting omgerekend ongeveer 676 miljoen euro. De komende drie maanden wordt ongeveer 90 procent van het aantal vluchten gevlogen van het aantal van dezelfde periode in 2019.