Werkgevers willen kilometervergoeding verhogen volgens onderzoek

Twee op de drie werkgevers willen de kilometervergoeding voor personeel verhogen zodra de overheid de onbelaste vergoeding per kilometer verhoogt. Volgens onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder bijna vijfhonderd werkgevers maakt een ruime meerderheid van de bedrijven zich zorgen over de gevolgen van de gestegen kosten van een autoritje voor personeel.

Bijna de helft van de organisaties wil de vergoedingsregeling aanpassen of heeft dat al gedaan. Maar als werkgevers nu al besluiten meer uit te keren dan de onbelaste 19 eurocent per kilometer, dan leidt dit volgens AWVN tot ongeveer 20 procent hogere kosten aan belasting en premie. “De werknemer houdt maximaal 50 procent van de extra vergoeding over. AWVN roept het kabinet op de onbelaste reiskostenvergoeding zo snel mogelijk te verhogen”, aldus de vereniging.

Werkgevers hebben in het onderzoek ook aangegeven in te willen zetten op alternatieven voor het gebruiken van de auto, zoals een ov-abonnement, fiets- en e-bikeregelingen en carpoolen. Het inzetten op extra thuiswerken kan volgens de bedrijven in het onderzoek niet teveel, mede omdat “na een lange periode van verplicht thuiswerken veel werkgevers en werknemers weer behoefte hebben aan het werken op locatie”.