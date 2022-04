Aantal bellers naar hulplijn voor geldzorgen in maart verdubbeld

Door de hoge kosten voor energie en duurdere boodschappen vragen meer mensen om hulp bij Geldfit, een organisatie die hulp biedt bij geldzorgen. In maart belden 1500 mensen naar de instantie. Dat is volgens Geldfit een verdubbeling ten opzichte van de maand daarvoor.

Mede door de oorlog in Oekraïne is energie duurder geworden. De rekening voor gas, elektriciteit en stadswarmte is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maart ruim verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Maar bijvoorbeeld groenten kostten ook een tiende meer dan een jaar eerder.

Volgens Frederieke Kokol, teamleider van het belteam van Geldfit, zorgt de inflatie soms voor schrijnende verhalen van mensen die de hulplijn bellen. “Als er een keuze moet worden gemaakt tussen boodschappen, energie of de zorgverzekering, gaan mensen toch in overlevingsstand en kiezen ze voor eten.” Ruim zes op de tien bellers namen contact op met Geldfit wegens hogere energiekosten of duurdere boodschappen.

Zo’n driekwart van de mensen die om hulp vragen bij Geldfit kunnen zelf verder met apps, websites met tips of een betalingsregeling. Ongeveer één op de tien bellers wordt doorverwezen naar schuldhulpverleners bij de gemeente. Nog eens tien procent krijgt hulp van een vrijwilligers bij problemen met geld.

Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.

Eerder waarschuwden schuldhulpverleners al dat tienduizenden mensen in Nederland in de knel komen door de snel opgelopen prijzen voor gas en elektra, omdat ze al in een traject zitten om van problematische schulden af te komen. Zij zijn aan een erg strak budget gebonden dat niet veel ruimte overlaat aan een energierekening die honderden euro’s hoger uitvalt.