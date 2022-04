Amerikaanse minister waarschuwt China vanwege Rusland

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft China woensdag een stevige waarschuwing gegeven over zijn banden met Rusland. Daarbij wees de minister op eventuele economische gevolgen van de internationale gemeenschap, afhankelijk van hoe Beijing de Russische invasie in Oekraïne interpreteert. Ze waarschuwde daarbij dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om economische kwesties te scheiden van andere aspecten die van nationaal belang zijn, zoals de nationale veiligheid.

“China heeft onlangs een speciale band met Rusland bekrachtigd”, zei Yellen woensdag in een toespraak. “Ik hoop vurig dat China iets positiefs van deze band kan maken en helpt om de oorlog te beëindigen. De houding van de wereld ten opzichte van China en de bereidheid om verdere economische integratie te omarmen, kan beïnvloed worden door de reactie van China op onze oproep om resoluut op te treden tegen Rusland.”

China heeft zich niet aangesloten bij de westerse sancties tegen Rusland. Het land riep wel op tot naleving van de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit. China heeft ook verklaard dat de Russische stappen in Oekraïne “totaal niet vergelijkbaar” zijn met de vastberadenheid van Beijing om Taiwan te herenigen met het Chinese vasteland. “China kan niet verwachten dat de wereldgemeenschap het Chinese beroep op de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit in de toekomst respecteert als het deze beginselen nu niet respecteert wanneer het erop aankomt,” zei Yellen.

De minister herhaalde ook dat landen die Rusland de kans geven om onder de sancties uit te komen zich de woede op de hals halen van de VS en zijn bondgenoten. De eenduidige samenwerking die landen hebben getoond bij de aanpak van Rusland zou volgens haar ook als voorbeeld kunnen dienen voor andere uitdagingen waar de wereld voor staat zoals het bestrijden van de klimaatverandering en de distributie van vaccins.