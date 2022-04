Baas ABN AMRO: na slavernij-onderzoek geen twijfel over excuses

Binnen ABN AMRO was er weinig discussie over het aanbieden van excuses voor betrokkenheid van de voorgangers van de bank bij slavernij, zegt topman Robert Swaak. De bank nam een historisch onderzoek in ontvangst waaruit naar voren kwam dat rechtsvoorgangers Hope & Co en Mees & Zoonen een groot aandeel hadden in de slavernij.

“Bij ons is naar aanleiding van dit onderzoek breed gesproken binnen en buiten de bank. Eigenlijk was de conclusie dat er geen discussie mogelijk was over het wel of niet aanbieden van excuses”, zegt ABN AMRO-topman Robert Swaak.

Excuses voor het historische aandeel in slavernij en slavenhandel zijn niet voor iedereen zo’n uitgemaakte zaak. In 2020 verklaarde premier Mark Rutte nog dat zo’n spijtbetuiging namens Nederland alleen maar polariserend zou werken. Recenter wilde De Nederlandsche Bank, die volgens historici indirect bij slavernij was betrokken, niet direct overgaan tot excuses na de bevindingen.

“Wat andere instellingen doen, dat laat ik aan hen over”, zegt Swaak. “Maar wat ik iedereen wel wil aanbevelen, is om de geschiedenis op je in te laten werken. En dan niet alleen vanuit de gedachte dat je de geschiedenis wel kent.”

ABN AMRO erkent dat slavernij nog lang na de afschaffing ervan in de negentiende eeuw leed veroorzaakt. “Racisme en structurele ongelijkheid zijn nog steeds in deze maatschappij aanwezig”, zegt Swaak. De bank wil daarom meer doen om ongelijkheid en achterstanden van maatschappelijke groepen weg te werken. “We zullen ons onverminderd inzetten voor diversiteit en inclusiviteit”, zegt Swaak.

Dat gebeurt volgens hem bijvoorbeeld al via stage- en opleidingsplekken bij de bank, maar gesprekken met nazaten van slaafgemaakten moeten uitwijzen wat de bank nog meer kan doen. Een financiële vergoeding is niet aan de orde.

De bank ziet er ook niets in om kantoren van portretten en andere herinneringen aan het slavernijverleden te ontdoen. Het financiële concern wil volgens Swaak “niet weglopen voor de geschiedenis”, dus ook niet voor de schaduwzijden. Bij een portret van bijvoorbeeld Henry Hope, kopstuk bij Hope & Co, plaatst ABN AMRO informatie met links naar websites die informatie verschaffen over het slavernijverleden.