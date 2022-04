Britse inflatie naar hoogste punt in 30 jaar

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in maart gestegen naar 7 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in dertig jaar. Vooral de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen jagen de inflatie aan, aldus het Britse nationale statistiekbureau.

In februari bedroeg de inflatie nog 6,2 procent. Naast de gestegen energieprijzen kampen Britse huishoudens ook met hogere kosten voor onder meer voedsel als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De inflatie loopt in april waarschijnlijk nog verder op omdat vanaf begin deze maand een maximumtarief voor de energieprijzen is verhoogd.

De Britse overheid heeft een reeks maatregelen genomen om huishoudens te beschermen tegen de sterk stijgende prijzen, waaronder een verlaging van de brandstofaccijns. De Bank of England is bezig de rente te verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan.