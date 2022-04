Duitse parlementariërs willen snel EU-boycot Russische olie

De Europese Unie moet zo snel mogelijk Russische olie boycotten. Dat zeggen Duitse parlementariërs na een bezoek aan Oekraïne. Volgens de beleidsmakers van de Duitse regeringscoalitie wordt Rusland hard geraakt als die inkomstenbron wordt afgesneden en zou dat een belangrijk signaal zijn.

De EU werkt aan plannen voor een boycot van Russische olie, maar Berlijn is nog voorzichtig omdat Duitsland erg afhankelijk is van die olie. De Duitse regering heeft al wel gezegd dat het mogelijk moet zijn om voor het einde van het jaar die afhankelijkheid af te bouwen.

Maar volgens Michael Roth, die voorzitter is van een parlementscommissie voor buitenlandse zaken, moet meer tempo gemaakt worden met een boycot van Russische olie. Hij bracht dinsdag samen met andere parlementariërs een bezoek aan Lviv om te praten met Oekraïense collega’s. Volgens Roth zou er een meerderheid zijn in de Bondsdag voor een olie-embargo tegen Rusland. Ook riep hij op tot meer wapenleveringen aan Oekraïne. De EU heeft al besloten tot een ban op Russische steenkolen.

De beleidsmakers hadden wel kritiek op het nieuws dat Oekraïne een aanbod voor een bezoek van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier aan Kiev heeft afgeslagen. Steinmeier zou in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken niet hard genoeg hebben opgetreden tegen Rusland. De parlementariërs stellen dat het juist belangrijk is om in gesprek te blijven.

Overigens heeft de grote internationale oliehandelaar Vitol Group besloten tegen het einde van dit jaar volledig te stoppen met de handel in Russische ruwe olie en petroleumproducten, wanneer bestaande contracten zijn afgelopen. Ook veel andere grote westerse oliebedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog.