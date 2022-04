Economen: Duitsland in recessie bij directe stop Russisch aardgas

De economie van Duitsland kan in een “scherpe recessie” belanden als het land onmiddellijk stopt met de import van Russisch aardgas. Dat zeggen economen van vijf vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituten. De oorlog in Oekraïne zorgt dit jaar al voor een veel minder sterke groei van de Duitse economie dan eerder werd verwacht, aldus de experts.

De groeiverwachting voor de grootste economie van Europa, en de belangrijkste handelspartner van Nederland, is neerwaarts bijgesteld naar 2,7 procent. Eerder rekenden de instituten op een plus van 4,8 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,1 procent voorspeld.

De economen spreken van een “schokgolf” voor de economie door de oorlog in Oekraïne. Zo jagen de sterk gestegen energieprijzen de inflatie aan, wat de koopkracht van huishoudens onder druk zet. Duitsland is voor zijn gas, maar ook voor olie en steenkool, erg afhankelijk van Rusland. De Duitse brancheorganisatie voor energiebedrijven stelt dat er een tijdplan moet worden opgesteld om los te komen van Russisch gas.

De raming komt van het Institut für Wirtschaftsforschung in Berlijn, Ifo in München, het Institut für Weltwirtschaft in Kiel, het Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle en RWI in Essen. Zij publiceren twee keer per jaar een prognose waar veel waarde aan wordt gehecht. De bevindingen vormen ook de basis voor ramingen van de Duitse overheid.