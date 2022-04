Fransen installeren eerste windmolenpark op zee

In Frankrijk is een begin gemaakt met de aanleg van het eerste windpark op zee. De goedkeuring voor het windmolenpark werd 10 jaar geleden al verkregen, maar een consortium met daarin onder andere energiebedrijf EDF is nu pas begonnen met de aanleg. Met de inzet op windenergie wil Frankrijk onder andere zijn afhankelijkheid van kernenergie verminderen.

Het windmolenpark Saint Nazaire ligt 12 kilometer uit de westkust. De turbines moeten straks een vijfde van de stroombehoefte van de regio Loire-Atlantique opwekken. In die regio wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen. Het park met een capaciteit van 480 megawatt moet eind dit jaar klaar zijn.

Met de installatie van de turbines mengt Frankrijk zich ook in de markt van windenergie op zee. Deze bloeiende industrie wordt vooralsnog gedomineerd door de Duitsers, de Britten en de Denen. Frankrijk wil tegen 2030 dat circa een derde van de energie duurzaam wordt opgewekt.

Door lokale tegenstand en juridische uitdagingen duurde het ongeveer tien jaar alvorens de eerste turbine geïnstalleerd kon worden. De overheid kende het project al in 2012 toe.