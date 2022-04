IEA: door Chinese coronamaatregelen iets minder olie nodig

Door de coronalockdowns in China groeit de economie van dat land minder hard en is er wereldwijd dit jaar iets minder olie nodig. Vooral de vraag naar vliegtuigbrandstof neemt af, denkt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

China probeert nieuwe corona-uitbraken onder controle te krijgen met strenge lockdowns. Die leiden er onder meer toe dat bedrijven minder produceren en dus is er ook minder luchtvrachtvervoer. Daarnaast reizen mensen die wekenlang hun huis niet uit mogen ook niet per vliegtuig. Door de strenge Chinese aanpak denkt het IEA nu dat er dit jaar minder kerosine nodig is in China dan vorig jaar. Eerder ging de organisatie nog uit van een toename.

Ook de oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de mondiale vraag naar vliegtuigbrandstof. Op de drukke Moskouse luchthaven Sjeremetjevo komt nu nog maar de helft van het aantal vluchten aan in vergelijking met voor de Russische inval in het buurland. Ook zijn diverse internationale routes voor Russische luchtvaartmaatschappijen afgesloten als gevolg van sancties.

De totale vraag naar olie komt dit jaar uit op 99,4 miljoen vaten per dag. Dat zijn 200.000 vaten minder dan bij een eerdere prognose. Vorig jaar gebruikte de wereld 97,5 miljoen vaten olie per dag.