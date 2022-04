I&O: drie op tien Nederlanders hebben last van gestegen prijzen

Zo’n drie op de tien Nederlanders hebben last van de gestegen prijzen. Dat meldt onderzoeksbureau I&O op basis van onderzoek onder bijna 1200 mensen, in opdracht van de NOS. De inflatie is sinds 1976 niet zo hoog geweest. Nederlanders met een lager inkomen worden daardoor het hardst getroffen.

Een kwart van de Nederlanders zegt door de hogere prijzen op de kleintjes te moeten letten. Nog eens 5 procent is door de inflatie in de financiële problemen terechtgekomen. Ruim vier op de tien Nederlanders zeggen niet zo veel last te hebben, maar letten wel wat beter op hun uitgaven.

De inkomenspositie heeft ook invloed op de kijk op de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Lagere inkomensgroepen vinden minder vaak dat die sancties moeten worden opgevoerd, ook als dat de Nederlandse economie schaadt. Toch is bijna de helft van de Nederlanders met een minimum- of beneden modaal inkomen daar voor. Onder mensen die meer dan twee keer modaal verdienen is dat aandeel 70 procent.

De meerderheid van de respondenten wil af van gas uit Rusland, zelfs als dat leidt tot hogere gasprijzen. Twee derde zegt dat Nederland als alternatief meer gas uit Groningen moet halen. Dat aandeel is de laatste maand fors gestegen.