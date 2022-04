Kabinet onderzoekt garantieregeling voor groene leningen

Het kabinet wil kijken naar de mogelijkheden om garant te staan voor leningen die middelgrote en kleine bedrijven afsluiten om te investeren in duurzaamheid. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is positief over een voorstel van de coalitiepartijen hierover. “We gaan het onderzoeken. Ik vind het een zeer goede gedachte”, aldus de bewindsvrouw.

De coalitiepartijen, onder aanvoering van D66-Kamerlid Romke de Jong, vroegen de minister om “op een rij te zetten wat nodig is” om zo’n regeling op te zetten. Garantiestelling van de overheid bij zo’n lening moet voorkomen “dat ondernemers duurzame investeringen gaan uitstellen of afstellen”. Dit dreigt vooral te gebeuren nu ondernemers het financieel zwaar hebben na de coronacrisis.

Gedacht wordt aan een ‘groene variant’ van de zogenoemde Borgstelling MKB-kredieten. Daarbij staat de overheid ook deels garant voor een lening van een middelgroot of klein bedrijf.